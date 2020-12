[아시아경제 송승윤 기자] 세계 최대 검색 엔진 구글과 동영상 서비스 유튜브가 14일 오후 돌연 접속 장애를 일으켰다.

이날 오후 9시 기준 구글과 유튜브, 구글플레이 등 서비스에서 원인불명의 오류로 접속 장애가 발생했다.

인터넷 서비스 장애를 집계하는 사이트 다운디텍터에 따르면 이날 오후 8시 30분께부터 전 세계에서 구글과 유튜브의 에러 보고가 급증한 것으로 알려졌다.

구글과 유튜브 측은 이와 관련해 아직 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr