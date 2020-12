싱가포르도 화이자 코로나19 백신 사용 승인

[아시아경제 최동현 기자] 싱가포르가 미국 제약업체 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 사용을 승인했다.

14일(현지 시간) 현지 언론과 외신 등에 따르면 리셴룽(68) 총리는 연말에 백신접종이 시작될 것으로 기대한다며 이 같이 밝혔다.

리 총리는 "내년 3분기(7∼9월)까지 모든 사람에게 충분한 백신을 확보할 것으로 예상하고 있으며 시민과 장기 거주자에게 무료로 제공될 것"이라고 말했다.

리 총리는 그러면서 "백신 접종은 자발적으로 이뤄지지만 나와 다른 정부 관료들은 의료진과 노인, 취약계층에 이어 조기에 백신을 접종할 계획"이라며 "이는 특히 나 같은 노인들에게 우리가 백신이 안전하다고 믿는다는 것을 보여주기 위한 것"이라고 설명했다.

당국은 이와 관련해 미국의 다른 제약업체 모더나, 중국의 백신 개발 업체 시노백이 개발한 백신을 포함한 유망한 백신 후보에 대한 선구매 계약을 체결하고 계약금을 조기 지불해 10억달러(약 1조900억원) 규모 이상의 예방 접종을 준비했다고 밝혔다.

싱가포르에 앞서 영국, 캐나다, 바레인, 사우디아라비아, 멕시코, 미국, 쿠웨이트 등이 화이자 백신의 긴급사용을 승인한 바 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr