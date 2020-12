익명 기부자가 남긴 현금과 손편지…"1년 적금, 대가 없이 사용되길"

"불경기로 금액이 줄었다"

누적 기부액 4억원

[아시아경제 김봉주 기자] 매년 손편지와 기부금을 경남 사회복지공동모금회 모금함에 두고 가는 익명의 기부자가 올해에도 다녀갔다.

14일 경남모금회에 따르면 이 기부자는 현금 4천642만7천270원과 손편지를 남긴 뒤 모금회에 발신번호표시제한으로 전화를 걸었다. 기부자는 통화에서 "요즘 경기가 좋지 않아 작년보다 금액이 줄었다"면서 "어려운 사람들에게 크리스마스 선물 같은 위로와 희망이 되었으면 좋겠다"고 밝혔다.

손편지에는 "1년 동안 넣었던 적금이 이분들(기부 대상자)에게 대가 없이 사용되길 바랍니다"고 적혀 있었다. 기부금이 형편이 어려운 장애 임산부와 조산 산모, 다문화가정 산모 등의 출산 의료비와 산후조리비로 사용되길 바란다는 입장이다. 그는 이어 "내년에는 아기가 볼 때 참 아름다운 세상이었으면 좋겠다"고 전했다.

이 기부자는 이번해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 특별성금으로 경남과 대구에 각 200만원씩 기부했으며, 수해 피해 특별성금 300만원도 기부한 바 있다. 그의 누적 기부액은 4억2천900여만원이다.

강기철 경남모금회 회장은 "끝전까지 성금으로 낼 만큼 어려운 이웃을 생각하는 따뜻한 마음이 느껴졌다"면서 "어디에 계신 누구인지, 무슨 일을 하는 분인지 알지 못하지만 늘 많은 이웃에게 희망과 용기가 되어줘 감사하다"고 말했다.

