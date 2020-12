한국도로공사 산청지사 산하 함양(통영방향)주유소는 겨울철 추위에 고객들에게 깜짝 선물로 핫팩을 선물하였다.

겨울철 이벤트로 핫팩을 선물하여 코로나&추워진 날씨에 고객님들에게 따뜻한 온기를 불어 넣을 수 있게 깜짝 이벤트 선물을 나눠주는 서비스를 하였다.

박준범 소장”코로나로 인해 주유소를 찾는 고객님들이 더욱 활기찬 기운을 느낄 수 있도록 다양한 이벤트를 적극적으로 마련하겠다.“고 전했다.

