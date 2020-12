한국도로공사 산청지사 산하 함양대전주유소는 현재 코로나로 인한 경기침체에도 전국 고속도로 주유소 유류가격 최저가로 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 기준시간인 12월 03일 오전 00시, 전국평균 휘발유값은 리터당 1,320원

경유 1,140원 이다.

이러한 유류 시세의 사회적 추세 가운데 함양대전주유소는 휘발유 1283원, 경유 1083원으로 가장 낮은 가격에 제공한 것으로 조사됐다. 동일 전국고속도로 평균가 보다 휘발유 40원, 경유 60원 가량 낮은 것으로 나타냈다. 아울러 최고가 휘발유 220원, 경유 200원 보다 낮은 것으로 나타났다.

박준범 소장은 코로나로 인한 서민경제에 조금이라도 보탬이 될 수 있도록 가장 저렴한 판매가로 공급하기 위해 노력 중에 있다고 말했다.

