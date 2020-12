반려동물 스킨케어 브랜드 ‘자유펫’, 각종 세트 상품 재입고

코로나 사태 이후 실내에서 반려견과 함께 보내는 시간이 길어지며 반려동물 관련 산업이 성장이 빠르게 가속화되고 있다. 특히 반려동물을 가족처럼 여기는 펫팸족이 늘어나며 ‘고급화’ 바람이 부는 가운데 프리미엄 스킨케어 브랜드를 표방하는 자유펫의 행보가 주목받고 있다.

브랜드 측에 따르면 자유펫 ‘시코시코바’가 특허 성분이 2배 이상 함유되며 리뉴얼 되었고, 품절된 각종 세트 상품도 재입고 완료되었다고 밝혔다. 겨울철 보습·클렌저 문의로 고민이 많은 고객들의 재입고 문의가 쇄도해 빠르게 재입고를 진행하게 되었다고 한다.

다양한 세트 상품 중 고양이에게 특히 인기가 많은 제품은 ‘블랙씨드케어박스’다. 블랙씨드케어박스는 고양이 턱드름을 제거해 주는 동시에 2차 감염을 예방해 주는 클리너 용액과 브러쉬·패드로 구성된 세트 상품으로, 출시와 동시에 와디즈 펀딩 목표액 4518%를 달성하며 집사들의 고통지수를 시원하게 해결해 주었다는 평을 얻고 있다.

자유펫의 베스트셀러 시코니딘과 레드허니밤을 결합한 ‘듀얼더마케어세트’ 역시 인기다. 털이 없고 병변이 넓은 배나 발바닥에 바르기 쉽도록 만들어진 밤 제형의 ‘레드허니밤’과 토출구 끝이 뾰족한 레티놀형 연고타입의 ‘시코니딘’ 두 가지 제품으로 반려동물의 피부 전 영역을 케어해줄 수 있기 때문이다.

올해 초, 자유펫은 세트 제품 기획 초기 단계에서 자사 인스타그램을 통해 상품명을 공모하는 이벤트를 열었던 바가 있다. 자유펫의 브랜드 아이덴티티를 나타내는 다양한 아이디어가 나와 세트명을 확정할 수 있었다. 김미림 대표는 “앞으로도 고객과 소통하며, 반려 가족의 편의 문화를 위해 다양한 제품을 출시할 계획”이라고 밝혔다.

