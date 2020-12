와이즈캠프, 비주얼씽킹에 이어 선보인 ‘비주얼 코칭’ 무엇?

작년 하반기 초등 수학교과서 발행사 비상교육 와이즈캠프는 교육 업계 최초로 ‘비주얼씽킹’ 학습법을 스마트학습에 적용해 선보였다. 이는 복잡한 개념도 그림으로 쉽게 잡아주는 신개념 학습법으로 개념의 뼈대부터 탄탄하게 잡아 주어 많은 초등 학부모 사이에서 화제가 되었다

‘비주얼씽킹’이 학습 영역을 뜻하는 것이었다면, 와이즈캠프는 ‘비주얼 코칭’ 시스템을 더해 ‘완성형 비주얼 학습 시스템’을 선보였다.

‘비주얼 코칭’ 은 학습 관리 시스템을 뜻하는 것으로, 크게는 △AI 학습 솔루션, △라이브 화상수업, △1:1전화 튜터링으로 구성되어 있다.

△AI학습 솔루션은 학습자의 눈동자 움직임을 감지하는 AI 아이트래킹 기술을 접목시켜 아이의 시선데이터를 저장하여 학습의 시작부터 끝까지의 전 과정 동안 100% 학습 몰입을 돕는다.

학습 몰입을 리드하는 AI학습친구 몰리는 저장된 아이의 학습 데이터들을 학부모 앱을 통해 AI 맞춤 리포트로 제공한다. 형식적인 관리 대신, 언제 집중을 잘하는지 언제 학습에 어려움이 있었는지 알 수 있고 학부모가 옆에 없어도 아이의 학습과정을 한눈에 확인할 수 있다는 것이 가장 큰 특장점이다.

또한 업계 유일 △라이브 화상수업을 통해서 전국의 같은 학년 친구들과 비주얼씽킹 지도사 자격증이 있는 담당 선생님과 함께 전 과목 교과 화상수업이 진행되며, 화상수업에 참여하는 학생들 모두가 수업에 참여할 수 있도록 기회를 제공한다. 이로써 현재 오랜 기간 등교를 하지 못하고 친구들과 함께 학습하지 못해서 생기는 동료학습의 부재를 보완할 수 있다.

이 외에 라이브 화상수업과 함께 △1:1 전화 튜터링도 제공된다. 담당 선생님과 함께 같은 화면을 보며 함께 문제를 풀며 실시간으로 학습 피드백을 받을 수 있다.

이처럼 이번 업그레이드된 와이즈캠프는 비주얼 코칭이 더해져 담당 선생님이 아이의 학습수준과 진도를 철저하게 파악하고 학습에 완벽히 몰입할 수 있도록 체계적인 학습 솔루션을 제공하는 것이 장점이다.

현재 와이즈캠프에서는 NEW TV CF 런칭을 기념하여 무료 체험 신청 시 스타벅스 커피 교환권과 비상교육 수학문제집 1권, 급수 한자 문제집 1권을 100% 증정한다.

또한 비주얼 배우 정우성과 영화 담보의 아역 박소이가 함께 한 CF 속에서 나오는 비주얼 코칭 3가지를 맞추는 퀴즈 이벤트와 새롭게 업그레이드된 와이즈캠프에 대한 기대평을 남기는 이벤트를 통해 약 500만원 상담의 경품을 증정한다. 자세한 내용은 와이즈캠프 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

