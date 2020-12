[빅데이터로 본 인기검색 관련주] 음압병실, 모더나 관련 종목 투자자 관심 ↑

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로가 오늘 분석한 결과에 따르면 투자자들은 수소, 화이자, 아스트라제네카, 음압병실, 모더나 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 수소 관련주로는 현대제철과 이엠코리아가, 응압병실 관련주로는 에스와이, 우정바이오, GH신소재 등인 것으로 분석됐다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,200 전일대비 900 등락률 -2.19% 거래량 1,226,460 전일가 41,100 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 최근 5일 개인 13만 9646주 순매도... 주가 4만 1300원(+3.38%)현대제철, 철강 주요종목 테마 상승세에 7.25% ↑현대제철, 철강업계 글로벌 ESG 분야 선도한다 close , 이엠코리아 이엠코리아 095190 | 코스닥 증권정보 현재가 5,990 전일대비 100 등락률 -1.64% 거래량 845,704 전일가 6,090 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 이엠코리아, 주가 6290원.. 전일대비 2.61%이엠코리아, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.36%이엠코리아, 주가 5830원.. 전일대비 0.17% close , 제일약품, 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 5,250 등락률 +10.70% 거래량 4,593,255 전일가 49,050 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 두산퓨얼셀, 이시간 주가 +0.34%.... 최근 5일 개인 40만 5960주 순매수두산퓨얼셀, 최대주주 두산서 두산중공업으로 변경BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close , 포인트모바일 포인트모바일 318020 | 코스닥 증권정보 현재가 63,200 전일대비 3,300 등락률 +5.51% 거래량 7,355,036 전일가 59,900 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 [이슈 및 관련주 PICK5] 일양약품, 위즈코프, 라이브파이낸셜.. 포인트모바일, 투자자 검색 급증... 주가 4만 5000원(-2.39%)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.