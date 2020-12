일산 반려동물 전문백화점 쥬박스(ZOOBOX), 예비 창업주 눈길

1인 가구가 보편화되고 반려동물을 키우는 가정이 늘면서 반려동물 관련 시장 역시 급속도로 성장하고 있다. 이에 따라 여러 기업에서 다양한 반려동물 용품 및 서비스를 선보이는 가운데, 전에 없었던 새로운 반려동물 전문백화점 ‘쥬박스(ZOOBOX)’가 일산에 탄생한다.

쥬박스는 국내 최초이자 최대의 반려동물 복합 문화 공간으로 경기도 고양시 일산서구 주엽동 삼부르네상스 지하 1층에 자리 잡는다. 약 1,800여 평에 달하는 매머드급 면적으로 반려동물과 반려인을 위한 시설들이 자리 잡는다.

해당 반려동물 전문백화점 내부 분양샵의 경우 반려견 매장만 22개이며 반려묘 매장의 경우 12개다. 이외에도 어류 및 조류, 파충류와 희귀한 반려동물들을 만나볼 수 있는 매장이 따로 나누어져 100여 종이 넘는 굉장히 다양한 종류의 반려동물들을 한곳에서 만나볼 수 있다.

더불어 여행이나 출장, 외출 시 오랜 시간 혼자 남겨질 반려동물이 걱정되는 반려인을 위해 전문 보육사가 반려동물을 케어해주는 호텔과 다양한 최신 의료기기와 전문의가 24시간 상주해있는 메인컨트롤 타워 종합병원으로 최적의 의료 서비스를 누릴 수 있다.

뿐만 아니라 자유로이 반려동물과 함께 식사와 휴식을 즐길 수 있고 반려동물 관련해 정보를 공유할 수 있는 카페 등의 휴먼라이프 공간과 세계적인 메이커 회사들의 제품들이 몰려있는 쇼핑 플레이스까지 마련된다. 이 밖에도 미용실, 푸드코트, 장례, 보험, 택배 등의 시설이 조성돼 반려동물 관련한 모든 서비스를 원스톱으로 한곳에서 편안하게 누릴 수 있는 곳이다.

쥬박스가 위치한 삼부르네상스는 지하철 3호선 주엽역과 직통으로 연결되며, 일산 호수공원과 인접하고 백화점 및 대형 생활 편의시설들이 집중된 입지다. 이로 인해 상당한 유동인구와 주말 유입인구로 고정수요까지 예상되고 있다.

반려동물 전문백화점 쥬박스 관계자는 “쥬박스가 자리한 삼부르네상스 주변으로 경기고양 방송영상밸리, CJ라이브시티, 일산 테크노밸리, 킨텍스 3전시장 등의 개발로 일자리가 창출돼 해당 지역의 1인 가구가 증가하면서 반려동물을 키우는 가정이 더욱 늘 것으로 보고 있다”라며 “동물관리 축양장과 유통관리 시스템으로 안정적인 시스템을 구축했으며, 공조관리 및 공기정화 탈취시스템으로 쾌적한 매장환경에도 힘썼다”라고 전했다.

한편 주박스는 2021년 3월 말 오픈 예정으로 현재 입점 및 창업자를 활발히 모집하고 있다. 이와 관련된 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

