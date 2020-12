희소가치 높은 중대형 '귀한' 몸, '가경 아이파크 5단지' 12월 분양

5ㆍ4베이(Bay), 알파룸 등 중대형 혁신평면 적용, 여유로운 공간 설계 눈길

청주의 중심생활권, 시내ㆍ외 다양한 멀티교통망 갖추고 쾌적한 자연환경 누려



넓은 공간, 희소성 높은 중대형(전용면적 85㎡ 초과) 아파트가 지방 시장에서 인기다. 특히 올해(11월까지) 85㎡ 초과 분양물량은 1만6190가구에 불과했고 2014년 3만3033가구 이후 7년만에 최저라 희소성이 더욱 눈에 띈다.(자료 : 부동산 114)

지방에서 중대형 단지의 인기는 청약 결과로 확인할 수 있다. 실제로 11월 세종시 1-1생활권 고운동에서 공급된 ‘세종 한림풀에버’의 최고 경쟁률은 136㎡에서 나왔다. 2가구를 뽑는데 686명이 청약에 접수해 343대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 평균경쟁률(153.3대 1)보다 2배 이상 높은 수치다.

이 같은 중대형 면적에 대한 인기에 대해 전문가들은 제일 먼저 높은 희소성을 꼽는다. 지난 몇년간 1ㆍ2인 가구 증가, 혁신 설계, 높은 환금성 등으로 소형 아파트가 전성시대를 맞이하면서 건설사들이 중대형보다 소형 면적 중심으로 단지를 구성해왔기 때문이다.

여기에 코로나19 여파로 넓은 공간에 대한 수요가 늘어나기 시작한 점도 중대형 면적이 재조명을 받는데 일조하고 있다고 분석하고 있다. 코로나19 이후 사회적 거리두기가 중요한 키워드가 되면서 집에서 일과 학습, 여가 등 다양한 기능이 추가되면서 중소형보다는 중대형 면적이 주목을 받고 있는 것이다.

이외에도 정부의 다주택자 규제 강화로 인한 ‘똘똘한 한 채’ 열풍도 중대형 인기에 한몫하고 있다는 평가다.

중대형 면적의 희소성이 높아지는 가운데, 충북 청주시 가경동에서도 '가경 아이파크 5단지'가 중대형 면적으로 분양한다.

가경 아이파크 5단지는 충북 청주시 흥덕구 강서동 265-1번지 일원에 들어서며 전용면적 84~116㎡의 선호도 높은 중대형 단지로 공급된다. 지하 2층, 지상 21~29층 8개동총 925가구로 조성되며 HDC현대산업개발이 시공한다.

단지는 전가구 전용 84㎡, 101㎡, 116㎡의 중대형 타입으로 구성되며 5ㆍ4베이(Bay), 알파룸, 주방특화 등 혁신평면이 적용돼 여유로운 공간 설계에 힘썼다. 또한 고급스러운 편리함을 극대화한 스페셜 평면으로 구성된 '아이파크 에디션'도 일부 타입에 적용된다.

청주의 중심생활권을 누릴 수 있고, 시내ㆍ외 다양한 멀티교통망 갖춘 데다 쾌적한 자연환경 누리는 등 뛰어난 입지도 갖췄다.

한편 가경 아이파크 5단지는 청주에서 다섯 번째로 들어서는 '아이파크' 단지로 이미 공급된 1~4단지와 함께 총 3,678가구의 청주를 대표하는 브랜드 타운을 형성할 예정이다. 3천여 가구가 넘게 형성되는 브랜드 타운 답게 차원이 다른 품격 높은 삶을 누릴 수 있을 것으로 예상된다.

모델하우스는 충북 청주시 흥덕구 가경동 633-5번지 일원에 위치해 있으며 오는 12월 오픈할 계획이다. 입주시기는 2023년 02월 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr