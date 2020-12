쌍용양회 성북구 정릉3동 취약계층에 따뜻한 기부 화제

지난해도 연탄 7000장 기부한 데 이어 올해 연탄 5000장, 300kg 김장김치 기부

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 지난달 25일 쌍용양회가 2020 사랑 ON 겨울나기 지원사업을 통해 성북구 정릉3동에 연탄 5000장과 300kg의 김장김치를 기부함으로서 따뜻한 온기를 불어넣었다고 전했다.

지역 여건상 도시가스가 들어오지 못하고 연탄을 사용해야하는 정릉3동에 지역 주민들에게 있어서 올해 겨울은 전보다 더 추운 상황이었다.

매년 여러 기업과 단체들에게 들어오던 연탄 후원이 거의 없기 때문이다. 이런 지역 내 취약계층에게 이번 연탄은 큰 온기가 됐다.

지난해 11월에도 쌍용양회는 정릉3동 취약계층을 위해 연탄 7000장을 기부하고 직접 배달한 바 있다.

이날 기부된 연탄과 김장김치는 쌍용양회 본사 임직원들이 매달 급여에서 자율적으로 모금한 기금에 회사가 후원금을 더하는 매칭 그랜트 방식으로 마련됐다.

쌍용양회 이현준 대표는 “코로나 19로 가정마다 사랑의 연탄을 직접 배달하지 못하는 것이 아쉬워하면서, 우리 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 작게나마 온기가 전달되길 바라며, 앞으로도 이웃과 사회를 돌아보고, 나눔의 삶을 적극 실천하며 기업의 사회적 책임을 실천하는 데 더 많은 관심과 노력을 기울여 나가겠다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “지난해에 이어 코로나로 어려운 올해에도 연탄과 김치를 기부해주신 쌍용양회 임직원들에게 너무 감사드린다”면서 “쌍용양회 임직원의 따뜻한 마음이 다른 기업과 단체들에서도 사회에 따뜻한 온기를 이어가길 바란다”고 말했다.

