기안기금 2호 지원에 제주항공…'넥스트' 기업은 과연?

제주항공 지원액 321억원으로 대폭 감소

아시아나도 지원금 사용 2400억원에 그쳐

대한항공, M&A에 신청 가능성 미미

기안기금 '무용론'마저 제기

[아시아경제 조강욱 기자] 제주항공이 아시아나항공에 이어 두 번째로 기간산업안정기금을 지원받게 됐다. 하지만 대한항공은 기안기금을 신청하지 않을 가능성이 높아 단 두 곳 지원에 그칠 수 있다는 전망이 나온다. 일각에서는 기안기금의 구조적 문제부터 먼저 해결해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

12일 금융권에 따르면 기안기금은 10일 산업은행에서 제21차 기금운용심의회를 열고 제주항공에 321억원을 지원하기로 의결했다.

제주항공이 신청한 321억원 가운데 운영자금 대출로 257억원(80%)을, 영구전환사채(CB) 인수로 64억원(20%)을 각각 지원할 예정이다.

기안기금을 지원받게 되는 제주항공은 고용유지, 경영개선 노력, 이익배당 금지, 고액연봉자 보수인상 금지 등 산업은행법에 규정된 지원 조건들을 이행해야 한다.

정부는 기금 지원을 포함해 약 1900억원을 제주항공에 지원할 계획이다. 수출입은행이 이미 약 570억원을 대출로 지원했고, 산은 대출도 예정된 상태다. 신용보증기금 유동화 회사보증(P-CBO) 프로그램을 통한 지원도 받는다.

제주항공에 대한 지원 규모는 당초 예상보다 대폭 줄어든 규모다. 마찬가지로 기안기금 1호 지원기업이었던 아시아나항공의 기금 활용도도 낮다. 당초 HDC현대산업개발과의 '노딜' 이후 아시아나항공이 기안기금으로부터 지원을 승인받은 금액은 2조4000억원. 이 가운데 아시아나항공이 가져다 쓴 금액은 현재까지 2400억원 정도인 것으로 파악됐다. 높은 금리가 부담으로 작용했다는 분석이 나온다.

아시아나항공 인수를 추진 중인 대한항공은 기안기금을 신청하지 않을 가능성이 높다. 유동성 위기를 타개하기 위한 비상 지원 성격의 기안기금이 인수합병(M&A)에 활용된다는 비판이 제기될 수 있어서다.

기안기금 활용도가 저조하면서 무용론과 함께 본질적 구조 개편에 나서야 한다는 목소리가 커지고 있다. 기업의 입장에선 고금리는 물론, '6개월간 고용 90% 이상 유지' 조건이 가장 큰 걸림돌로 지적된다.

기안기금 사정에 정통한 관계자는 "실제로 기업인들은 '누가 그 돈(기안기금)을 갖다 쓰겠냐'라고 말한다"면서 "기안기금을 없애자는 것이 아니라 정부가 큰 방향에서 구조적 세팅을 다시 해야 한다"고 지적했다.

