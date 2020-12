"P2P 대출 건전성 악화, 코로나19 여파에 제도적 허점 영향"

P2P업체는 차입자가 대출상환에 실패하더라도 손실 부담 안해

LTV, DTI 등의 규제도 적용 안돼

자율규제안 자발적 준수하도록 인센티브를 부여하는 등의 지원 필요

[아시아경제 박선미 기자]P2P 대출 건전성 악화에 코로나19로 인한 경기 침체가 큰 영향을 미쳤지만 P2P 시장의 구조적·제도적 요인도 리스크를 키웠다는 지적이 제기됐다.

12일 예금보험공사에 따르면 이소영 리스크총괄부 조사역은 최근 'P2P대출의 리스크 요인 및 시사점' 보고서에서 2020년 7월말 기준 P2P대출의 평균 연체율은 16.8%로 2019년말 11.4% 대비 5.4%p 급상승했다고 밝혔다. 2017년 말에는 연체율이 5.5% 수준이었으나, 2018~2019년에 10% 초반대로 상승한 이후 올해 들어 연체율이 급격히 상승한 것이다.

국내 P2P대출은 부동산 관련 대출의 비중이 큰 것이 특징으로 꼽힌다. 상위 10개사의 공시자료를 분석한 결과, 이들의 부동산 관련 대출이 전체 P2P대출 중 약 70%를 차지하고 있는 것으로 추정됐다. 이러한 부동산 관련 대출의 연체율도 상승하는 추세이다. 각사의 공시자료 분석 결과, 2020년 7월말 기준 대출규모 상위 5개사의 부동산 관련 대출 평균 연체율은 11.7%로 분석됐다. 2018년말 이 5개사의 부동산 대출 연체율이 2.7%였던 점을 고려하면 상승세가 뚜렷하다.

이 조사역은 "이러한 P2P대출의 건전성 악화는 코로나19로 인한 경기 침체의 영향이 크다"며 "P2P대출을 이용하는 차입자는 제도권 금융 이용이 어려운 중?저신용자가 많아 경기 침체의 영향이 크게 작용한 것"이라고 설명했다. 하지만 코로나19와 같은 일시적 요인 외에도 P2P대출의 구조적·제도적 요인도 자산건전성 악화에 영향을 미치고 있다고 봤다.

첫째, P2P업체는 차입자가 대출상환에 실패하더라도 은행과 달리 손실을 부담하지 않는다. 온라인 플랫폼을 통해 투자자와 차입자를 매칭해 대출을 실행하는 P2P업체는 신용리스크를 부담하지 않고, 부실화된 해당 대출에 매칭되는 투자자가 손실을 부담한다. 이 조사역은 "P2P업체가 차입자의 신용 상태나 상환능력 분석을 소홀히 하거나, 수수료 수입 증대를 위해 대출 규모를 과다하게 증가시키는 등 도덕적 해이가 발생할 가능성이 있는 것"이라고 설명했다.

둘째, 은행, 저축은행, 여전사 등 제도권 금융회사는 주택담보대출 실행시 주택담보대출비율(LTV)규제를 적용받는데 비해, 그간 대부업권과 동일한 규제를 적용받던 P2P대출은 LTV, 총부채상환비율(DTI) 등의 규제가 적용되지 않는다. 이 조사역은 "따라서 P2P업체가 과도한 수익 추구를 위해 담보가치 및 차주의 상환능력 대비 무리한 대출을 실행할 우려가 있다"며 "향후 정식으로 등록하게 되는 P2P업체들도 온투법 감독규정에 따라 P2P업체가 자기계산으로 연계투자하는 주택담보대출에만 LTV 70% 규제를 적용하고, 일반투자자만 투자하는 경우에는 LTV규제를 적용하지 않는다"고 지적했다.

이 조사역은 국내 P2P 대출은 부동산 관련 대출이 차지하는 비중이 약 70%로 높은 수준이므로, P2P업체가 취급하는 주택담보대출의 LTV 현황 등을 지속 파악해 과도한 위험 추구 성향이 나타나지 않는지 모니터링하고 LTV가 지나치게 높아질 때에는 시장에 경보음을 울릴 필요가 있다고 조언했다, 그러면서 "P2P협회도 P2P대출이 부동산 대출 규제의 우회 채널이 되지 않도록 자율규제안을 발표했는데, P2P업체들이 자율규제안을 자발적으로 준수하도록 인센티브를 부여하는 등의 지원 방안이 필요하다"고 덧붙였다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr