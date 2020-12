[아시아경제 이관주 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진자 수가 처음으로 3000명을 넘어섰다.

12일 NHK에 따르면 이날 일본의 코로나19 신규 확진자는 오후 8시 기준 3041명으로 집계됐다. 일본의 코로나19 누적 확진자 수는 17만8954명으로 늘었다. 사망자는 21명 늘어 누적 2588명이 됐다.

일본의 하루 신규 확진자가 3000명을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 종전에는 이달 10일 기록한 2971명이 최대치였다. 코로나19 확산 추세가 빨라지고 있는 셈이다.

이날 수도 도쿄도에서도 621명의 신규 확진자가 발생해 역시 최대치를 기록했다.

