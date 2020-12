'봉쇄 대신 집단 면역' 코웃음 치던 스웨덴, 의료인력 이탈까지…"상황 끔찍해"

[아시아경제 최은영 기자] '집단 면역'을 자처하며 느슨한 대응을 했다가 북유럽 최다 사망자수를 기록하고 있는 스웨덴이 중증 환자를 돌보는 의료인력의 이탈로 골머리를 앓고 있다.

11일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신은 스웨덴 TV4 방송 조사 결과 전체 21개 주(州) 가운데 13곳에서 1년 전과 비교해 일을 그만둔 보건의료 인력이 증가했다고 전했다. 많은 곳은 한 달 남짓한 기간 동안 500명이 퇴직하기도 했다고 드러났다.

앞서 스웨덴은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 전 세계적인 1차 유행 당시 '집단 면역'을 표방하며 봉쇄를 거부한 바 있다.

당시 집단면역을 설계한 안데르스 테그넬 스웨덴 공공보건청 수석 과학자는 코로나19로 인한 봉쇄가 지속 불가능하고 불필요하다고 주장했다.

그러나 현재 스웨덴의 코로나19 확진자는 30만 명, 사망자는 7,000명으로 북유럽 국가 중 가장 많다. 덴마크와 핀란드, 노르웨이의 코로나19 사망자가 각각 800명대, 400명대, 300명대를 기록하고 있는 것과 대조적인 모습이다.

결국 스웨덴 정부는 뒤늦게 '집단 면역'의 실패를 인정하며 8명 이상의 모임을 금지하고 술집 영업시간을 밤 10시로 제한하는 등 조치를 취했지만 코로나19 확산을 막지는 못했고, 이에 많은 의료진이 고통을 호소해왔다.

스웨덴 의료인 조합의 시네바 리베이로 위원장은 "상황이 끔찍하다"라며 "지난 3월 첫 번째 대유행이 발생하기 전부터 중환자실(ICU) 등에 특수간호사가 부족했다"라고 전했다.

이어 "현재는 봄보다 자격을 가진 인력이 더 줄어든 상황"이라면서 "(보건의료 인력이) 코로나19 위기 속 영웅으로 떠올랐지만 (정작) 보건의료 인력은 휴식을 절실히 원하며 휴식을 얻을 유일한 방법으로 퇴직을 고려한다"라고 말했다.

외신은 특히 간호사의 경우 평균 수준의 임금만 받고 코로나19 위기 속 힘든 근무를 하길 원치 않는 사람이 늘어간다고 전했다. 인터뷰에 응한 간호조무사는 "연 3만3천600달러(약 3천669만 원)의 기본급으론 생활비도 모자라 일을 그만뒀다"라고 말하기도 했다.

한편 유럽질병예방통제센터(ECDC)에 따르면 스웨덴 코로나19 확진자와 사망자는 전날까지 각각 31만2천728명과 7천354명이다. 확진자가 늘면서 의료자원도 한계에 다다라 수도 스톡홀롬의 경우 지난 9일 160개 ICU 병상 중 99%에 환자가 들어와 가용한 병상이 5~7개밖에 남지 않았다는 사실이 드러나기도 했다.

