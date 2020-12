포항시, 12일 주민 5명 '신규 확진' … 누적 확진자 150명으로 늘어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 12일 주민 5명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

포항시는 이날 오후 3번에 걸친 보도자료를 통해 2명(146~147번), 1명(148번), 2명(149~150번)씩 신규 확진 사실을 알렸다. 이들 가운데 4명은 기존 확진자와 접촉한 뒤 자가격리 중에 유증상으로, 검사를 받고 확진됐다.

146~147번 확진자는 기존 확진자(포항 124번)의 접촉자로 자가격리 중 증상을 느껴 검사를 받은 결과 양성판정을 받았다. 연결고리가 된 124번은 지난 2일 확진된 J교회 신도 일가족(4명)과 접촉한 뒤 확진됐다.

149번, 150번 확진자(포항시 북구 거주)의 경우 대구 확진자의 가족으로 12일 검사를 받고 확진 판정을 받았다. 148번의 경우 감염경로가 아직 확인되지 않고 있다.

