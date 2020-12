[아시아경제 최은영 기자] 둘째 임신 중인 개그우먼 안소미가 근황을 공개했다.

12일 안소미는 자신의 인스타그램에 "같은 옷 다른 장소 다른 성별 다른 태동 다른 배 크기"라는 글과 함께 사진을 업로드했다.

공개된 사진 속에는 아름다운 D라인이 드러나는 검은색 원피스를 착용한 안소미의 모습이 담겨있었다. 여러 컷으로 분할되어 구성된 사진 속에는 각각 딸과 아들을 임신하고 D라인을 자랑하는 안소미의 모습이 담겨 시선을 끌었다.

안소미는 "할머님들은 배만 보고 맞추시는 게 더 신기"라며 "아들아 너 낳는 순간 이 원피스는 이제 빠이다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 안소미는 지난 2018년 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 딸 로아를 두고 있다.

