경남 ‘밀양윤병원’서 의료진 등 6명 무더기로 쏟아져 … 하루 사이 22명 추가(종합)

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 무서운 기세로 확산하면서 경남에서는 22명의 추가 확진자가 발생했다.

경남도는 12일 밀양 8명, 진주 5명, 창원 4명, 양산 2명, 거제 2명, 김해 1명 등 22명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

밀양에서는 805번의 접촉자인 40대 남성이 양성판정을 받고 813번으로 분류됐다. 감염경로가 확인이 안 된 40대 여성도 확진 판정을 받고 818번으로 분류됐다.

경남 804번의 근무지인 '밀양 윤병원'에서 의료진과 직원 등 6명이 무더기로 확진되면서 비상이 걸렸다.

부산 거주 30대 남성과 20대 남성, 김해에 사는 30대 여성, 밀양 30대 여성과 60대 여성, 20대 남성이 한꺼번에 확진 판정을 받고 826~830번, 833번으로 분류됐다.

진주에서 발생한 5명 중 1명은 진주 이·통장 관련 확진자이다. 30대 여성은 자가 격리 중 양성판정을 받고 816번으로 분류됐다.

808번 초등학생 접촉자인 50대 여성과 812번의 접촉자인 40대 남성이 확진 판정을 받고 815번 824번으로 분류됐다. 또 감염경로를 모르는 80대 여성과 30대 남성이 확진 판정을 받고 817번, 825번으로 분류됐다.

창원에서 발생한 4명 중 3명 819번, 821번, 822번은 일가족으로 경기도에서 김장 모임을 한 것으로 나타났다. 또 파키스탄 국적의 20대 남성도 창원에서 확진 판정을 받고 823번으로 분류됐다.

양산에서는 기존 확진자와 접촉한 30대 남성과 40대 여성이 확진 판정을 받고 831번, 832번으로 분류됐다.

거제에서는 조선소 관련 확진자가 1명 추가됐다. 796번의 가족 접촉자인 50대 여성이 감염돼 814번으로 분류됐다. 50대 남성은 자가 격리 중 양성판정을 받고 834번으로 분류됐다.

김해에서는 30대 남성이 확진 판정을 받고 820번으로 분류됐다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 모두 831명(입원 224명, 퇴원 605명, 사망 2명)으로 늘었다.

신종우 경남도 복지보건국장은 “12월 들어 발생한 도내 지역감염 확진자 중 감염 경로를 조사 중이거나 불명인 확진자가 28명이다”며 “지역사회 전반에 퍼진 무증상·잠복 감염을 찾아 확산 고리를 끊어내는 것이 중요하다”고 말했다.

