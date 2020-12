"추임새 반응하다가…" 윤희숙 '12시간 47분' 필버 신기록

[아시아경제 최은영 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 12일 국정원법 개정안 반대 필리버스터(무제한 토론)에서 헌정사상 최장 기록을 세운 가운데 윤 의원은 "동료 의원들의 응원을 받은 덕분"이라고 공을 돌렸다.

12일 윤 의원은 자신의 페이스북을 통해 "원래 오래 말할 생각은 아니었지만, 동료 의원들의 응원을 받으며 추임새에 반응하다 보니 좀 길어졌다"라고 말했다.

또한 "필리버스터는 이번 회기에 날림으로 처리된 문제법안들에 대한 야당의 마지막 항의 통로"라며 "그 중 공감을 얻을 내용이 조금은 들어 있었으면 좋겠다"라고 전했다.

앞서 윤 의원은 이날 오전 4시 12분까지 총 12시간 47분 동안 반대토론을 이어가며 국내 필리버스터 최장 기록을 세웠다. 지금까지 국내 필리버스터 최장기록인 12시간 31분(2016년 테러방지법 입법 반대토론 당시 전 이종걸 더불어민주당 의원)을 넘어선 것이다.

윤 의원은 공수처법·국정원법·대북 전단 살포 금지법을 두고 "국민 개개인의 표현의 자유를 심각하게 훼손하는 '닥쳐 3법'"이라며 "국가가 개인에게 '닥쳐'라고 하는 느낌이다. 법은 국가의 발전에 얼마나 도움을 주고 나라를 발전시키느냐로 평가받아야 하지만 이 닥쳐법은 나라를 뒤로 가게 만드는 법이라 생각하게 된다"라고 비판했다.

전날 필리버스터에 나섰던 김병기 더불어민주당 의원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 사실이 알려지면서 필리버스터가 일시 중단되기도 했지만, 윤 의원은 지친 기색 없이 발언을 이어나갔다.

발언을 마무리하고 단상에서 내려온 윤 의원은 기록 경신을 확인하고 동료 의원들의 격려를 받았다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr