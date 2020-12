내일 중부지방 대설 예비특보…행안부 중대본 1단계 가동

[아시아경제 이관주 기자] 행정안전부는 대설 예비특보 발령과 관련해 12일 오후 7시부로 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계를 가동하고 비상 근무에 들어간다고 밝혔다.

현재 경기, 서해5도, 강원, 서울, 인천, 충남, 충북, 경북에 대설 예비특보가 발표돼있다. 발효시각은 13일 아침부터 오전 사이다.

중대본은 통상 대설특보 발표 수준과 특보 발령 지역 수를 기준으로 가동된다. 행안부는 이번이 사실상 올겨울 첫눈이라는 점을 감안해 예비특보 단계에서 선제적으로 가동한다고 설명했다.

중대본 가동에 따라 행안부는 전국 지방자치단체·관계부처에 노후주택, 주거용비닐하우스 등 취약구조물 예찰활동 강화와 신속한 제설을 위한 협조체계 점검 등을 요청했다.

또 13일 오후부터 기온이 큰 폭으로 떨어져 내린 눈·비가 얼어붙을 수 있으므로 차량과 보행자 안전사고에 유의해 안전대책을 추진하고, 독거노인·쪽방촌 주민 등 취약계층 생활에 불편함이 없게 관리해달라고 당부했다.

김희겸 행안부 재난안전관리본부장은 "코로나19로 어려운 시기에 눈 피해가 발생하지 않도록 관련 기관에서는 제설제 살포 등 안전대책을 철저히 추진해 달라"며 "국민들도 집 앞 눈 치우기, 차량 운행 시 안정 장구 장착과 서행 등 안전에 유의해주길 바란다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr