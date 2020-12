[아시아경제 이관주 기자] 12일 0시부터 오후 6시까지 서울 지역 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수는 172명으로 집계됐다.

주요 집단감염 사례는 ▲강서구 소재 교회 관련 9명 ▲종로구 음식점 '파고다타운' 관련 6명 ▲강서구 댄스교습 연관 병원 관련 2명 등이 추가됐다.

'기타 확진자 접촉'으로 79명, 다른 시도 확진자 접촉으로 12명이 확진됐고, 감염경로가 불명확해 조사 중인 사례는 56명이다.

서울시는 숨은 감염자를 찾아내기 위해 다중이용시설이나 확진자가 많이 나온 곳을 중심으로 임시 선별진료소를 71개가량 설치해 운영할 방침이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr