[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 2명 추가됐다.

12일 광주광역시에 따르면 이날 앞서 4명이 코로나19 확진 판정을 받은 가운데 2명이 추가 확진됐다. 누적 확진자는 791명으로 늘었다.

790·791번으로 등록된 이들은 북구 용봉동 주민으로 가족이다. 전북 480번의 가족인 광주 779번과북구 동양교회에서 접촉한 것으로 확인됐다.

동양교회 확진자는 3명(779·790·791번)으로 늘었다.

전날 확진 판정을 받은 781번은 779번의 지인으로 광산구 한 교회에 다니는 것으로 확인돼 교인 40여 명에 대한 검사가 진행되고 있다.

앞서 광주에서는 성림침례교회, 일곡 중앙교회, 광주 사랑교회에서 집단 감염이 발생한 바 있어 성탄절을 앞두고 또다시 집단감염의 우려가 나오고 있다.

