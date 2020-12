히말라야 고지대서 '어슬렁'…카메라에 '처음' 찍힌 야생 호랑이

[아시아경제 나한아 기자] 히말라야산맥 고지대에서 야생 호랑이의 모습이 처음으로 카메라에 잡혔다고 네팔 카트만두 포스트가 보도했다.

네팔의 삼림·토양 보호국과 국립공원·야생동물 보호국은 전날 보도자료를 통해 네팔 동부의 해발 3천m 고지대에서 호랑이가 발견된 것은 기록된 문서와 사진 기준으로 처음이라고 밝혔다.

야생동물 보호관찰 단체인 '레드 판다 네트워크'는 해당 지역의 야생 레드 판다의 생태를 모니터하기 위해 카메라 20여 대를 설치해둔 상태였다.

해당 카메라에 포착된 호랑이는 일람 지구의 히말라야 해발 3천165m 지점에서 발견됐다. 이번 네팔에서 포착된 호랑이는 지난달 13일과 21일 두 차례 자동카메라 촬영 장치에 찍혔다.

이전 네팔 호랑이 포착 최고 해발 기록은 2천500m였다. 올해 4월 다델두라 지구에서 호랑이의 모습이 발견되면서다.

이웃 나라 인도와 부탄에서는 각각 3천630m와 4천400m 고지대에서도 호랑이가 발견된 바 있다.

만 바하두르 카드카 삼림·토양보호국장은 "호랑이는 서식지 전체 생태계의 건강 상태를 보장하는 우산종(umbrella species)"이라며 이번 기록은 호랑이의 서식지로서 고산 삼림이 중요하다는 점을 보여준다고 전했다.

