민주당, 필리버스터 강제 종결 착수…표결 진행할 듯

[아시아경제 이관주 기자] 더불어민주당이 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론) 강제 종료를 위한 표결 절차에 착수했다.

12일 정치권에 따르면 민주당은 이날 오후 8시 국회 본회의 속개 직후 국회사무처에 종결동의서를 낼 방침이다. 민주당은 자당 의원들에 더해 열린민주당 등 범여권 의원 100여명의 종결 동의 서명을 받은 것으로 전해졌다.

무제한 토론을 표결로 강제 종료하려면 국회 제적의원의 5분의 3인 180명의 찬성표가 필요하다. 표결은 국회법에 따라 24시간이 지난 내일(13일) 오후 이뤄질 것으로 보인다.

국민의힘은 앞서 10일 본회의에서 고위공직자범죄수사처법(공수처법) 개정안이 처리되고 국정원법 개정안이 상정되자 필리버스터를 신청해 무제한 토론을 이어오고 있다.

민주당은 당초 필리버스터를 보장하겠다는 방침을 세웠으나, 이날 0시 기준 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 950명에 달하는 등 상황이 심각해지자 입장을 선회한 것으로 알려졌다.

