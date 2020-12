'배성우 동생' 아나운서 배성재 "죽을 때까지 형 이름 언급될 일 없을 것"

[아시아경제 나한아 기자] 배우 배성우가 지난 10일 음주운전 혐의로 입건된 가운데, 그의 동생 배성재 아나운서가 방송에서 대신 사과하면서, 다신 형의 이름을 언급하지 않겠다고 했다.

동생이자 SBS 간판 아나운서 배성재는 지난 11일 SBS 파워FM '배성재의 텐'에서 "뭐라 드릴 말씀이 없다"라며 "가족으로서 사과드린다. 죽을 때까지 그 이름은 방송에서 언급될 일이 없을 것"이라고 단언했다.

앞서 배성우는 '날아라 개천용' 촬영이 없는 날, 지인과 술을 마신 뒤 운전대를 잡았다가 적발됐으며, 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었다.

SBS 금토 드라마 '날아라 개천용' 측은 이날 오후 "주연 배우의 음주운전 소식을 접하고, 수습을 위한 논의 결과, 해당 배우의 하차가 불가피하다"라며 "이후 드라마 전개는 논의 중"이라고 밝혔다.

배성우는 소속사를 통해 "많은 분들께 좋지 않은 소식으로 전해드리게 되어 정중히 사죄의 말씀 드립니다. 모든 질책을 받아들이고 깊이 뉘우치고 반성합니다. 앞으로 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠습니다"라고 했다.

소속사 아티스트컴퍼니 역시 "이유를 불문하고 배성우 씨와 소속사는 변명의 여지 없이 책임을 깊게 통감하고 있습니다"라며 "향후 정해진 일정에 대해 함께 일하는 많은 관계자분들께 최대한 피해가 가지 않도록 신속히 방법을 강구하도록 하겠습니다"라고 거듭 사과했다.

