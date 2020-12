고속도로 통행량 보니…'사회적 거리두기' 1.5~2단계 격상 소용 없었다

금요일 기준 500만대 이상 통행량 유지

'수도권 2.5단계' 시행 이후에야 대폭 감소

[아시아경제 이관주 기자] 지난달 19일 수도권 기준 사회적 거리두기 단계가 1.5단계로 격상된 이후에도 고속도로 통행량은 크게 변화가 없었던 것으로 나타났다.

이후 이달 1일 거리두기 2단계로 재차 격상이 이뤄졌음에도 큰 감소 추이가 없다가 8일 2.5단계 시행 이후에야 눈에 띄는 통행량 감소가 보였다. 결국, 1.5단계와 2단계에서 거리두기는 큰 효과가 없었고 2.5단계에 접어들어서야 이동량이 줄어들었다는 해석이 가능하다. 더욱 빠른 단계 격상이 이뤄졌다면 하는 아쉬움도 남는다.

12일 한국도로공사 고속도로 공공데이터 포털에 따르면 수도권 및 광주광역시의 사회적 거리두기가 1.5단계로 격상된 이후 처음 맞는 금요일이었던 지난달 20일 고속도로 통행량은 531만5601대, 토요일인 21일은 510만9397대에 달했다. 이는 10월12일 전국 사회적 거리두기가 1단계로 조정된 이후 처음 맞은 금요일인 같은 달 16일 통행량(535만6453대)과 비슷한 수준이다.

그 다음 주 금요일인 11월27일 고속도로 통행량도 516만7374대로 역시 500만대를 넘었다. 그리고 이달 1일 수도권 사회적 거리두기가 2단계까지 올라갔지만, 금요일인 4일 교통량은 502만721대로 전주 대비 2.8% 감소에 그쳤다. 이후 8일 거리두기 2.5단계로 격상된 첫 금요일인 전날(11일)에서야 376만9943대로 25%가량 줄었다.

통상 고속도로 통행량은 금요일과 토요일이 가장 많고, 일요일 크게 줄어드는 추세를 보인 뒤 월요일 소폭 상승해 목요일까지는 비슷한 수준을 유지한다. 이는 주말을 앞두고 나들이, 여행 등 추가 이동량이 반영되기 때문으로 분석된다. 다시 말해 금요일 통행량은 사회적 거리두기가 얼마나 잘 지켜지고 있는지를 드러내는 간접 지표가 될 수 있다.

방역당국은 대면 모임 취소 등을 거듭 강조하고 있다. 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 950명으로 국내 유행이 시작된 이래 가장 많은 확진자가 발생했다.

임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 정례 브리핑에서 "최근 거리두기를 계속 상향했음에도 이동량이 충분히 줄어들지 않은 것으로 나타났다"며 "거리두기 효과가 나타나지 않고 있다고 생각하고 있으며 지난 8일 수도권 2.5단계로 격상한 건 일주일 정도 지나 효과가 나타나기에 그전까지는 당분간 이 정도 숫자(하루 900명 안팎)가 지속적으로 발생하지 않을까 예측한다"고 말했다. 임 단장은 "수도권의 환자 발생이 증가하면서 치료 등 의료 인력자원의 소모도 극심한 상황"이라며 "안전한 집에 머물고, 모든 대면 모임을 취소해달라"고 당부했다.

