"이렇게 바보가 될 수도 있구나"…이상아, '애로부부' 하차 심경 고백[전문]

[아시아경제 나한아 기자] 배우 이상아가 채널A에서 방영하는 '애로부부' 마지막 출연에 관해 심경을 밝혔다.

이상아는 12일 자신의 인스타그램을 통해 "아쉬우면서도 시원섭섭이 맞는 것 같다"라며 글을 올렸다.

이상아는 "'애로부부'에서 내 몫을 다 보여주지 못한 게 너무 아쉬울 뿐이다. 뭔가에 눌려서 이렇게 숨 막히게 일해본 건 처음이었던 프로그램"이라며 "한 사람이 이렇게 바보가 될 수 있구나 절실하게 느꼈다. 제작진들 무한한 사랑 감사하다"라고 덧붙였다.

이와 함께 이상아는 '애로부부' 하차가 담긴 예고편을 올렸다. 예고편에는 해당 방송에 20회까지 출연한 뒤 하차하는 이상아가 눈물을 보이는 모습이 담겨있다.

한편, 이상아의 하차 및 속마음이 담긴 내용은 오는 14일 방송되는 채널A, skyTV 공동 제작 예능 프로그램 '애로부부'에서 공개된다.

이하 이상아 하차 심경 전문

아쉬우면서도 시원 섭섭이 맞는것 같다...

‘애로부부’에서 내 몫을 다 보여주지 못한게 너무 아쉬울 뿐이다..

뭔가에 눌려서 이렇게 숨막히게 일해본건 처음 느낌이였던 프로그램...

한 사람이 이렇게 바보가 될수 있구나...절실하게 느꼈다...

제작진들 무한한 사랑 감사해요.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr