경기 파주서 가족간 '코로나19' 확진자 잇따라 발생

[아시아경제 라영철 기자] 경기 파주에서 가족 간 '코로나19' 감염 확진자가 잇따라 발생했다.

파주시는 "운정2동 거주 70대 A씨와 운정3동에 거주하는 40대 B씨 부부 등 일가족 3명이 코로나19 확진 판정을 받았다"고 12일 밝혔다.

A씨(파주시 231번)는 전날(11일) 확진된 파주시 228번 확진자의 배우자로, 무증상 상태로 확진됐다.

또, B씨 부부(파주시 232·233번)와 10대 자녀(파주시 234번)는 인천시 부평구에서 확진된 부모의 생일 모임에 참석했다가 감염된 것으로 추정되고 있다.

시 보건당국에 따르면 자녀는 무증상, 부부는 지난 8~9일 사이 근육통과 가래 등의 증상이 나타났다.

B씨 부부가 참석한 가족 모임과 관련해 현재 친인척 11명이 확진 판정을 받았다.

시 보건당국은 경기도에 확진자들이 입원할 병상을 요청하는 한편, 이들 거주지와 주변에 대한 방역 소독을 실시할 예정이다.

