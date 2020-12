[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천에서 주민들이 코로나19 무더기 확진 판정을 받았다.

시는 "포천시 내촌면 한 종교시설과 관련해 주민 30명(포천시 193∼222번)이 코로나19 확진 판정을 받았다"고 12일 밝혔다.

앞서 11일 해당 시설에서 생활하던 포천시 190∼191번이 양성 판정을 받은 이후, 시 보건당국이 시설에 대한 전수 검사를 진행한 결과 30명이 추가로 확진됐다. 다만, 8명은 음성 판정됐고, 3명은 재검사가 진행 중이다.

시 보건당국은 확진자들의 접촉자와 동선을 확인하는 등 정밀 역학조사를 벌이고 있다.

