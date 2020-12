美 '캠프 모빌 파슬1' 동두천시에 반환 확정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 동두천시에 위치한 캠프 모빌 파슬1 미군기지가 지역에 반환된다.

동두천시는 "정부가 동두천시 캠프 모빌 파슬1 지역을 즉시 반환하기로 했다"고 12일 밝혔다.

캠프모빌은 2016년 한미 SOFA 회의를 통해 단계별 반환 절차에 합의했고, 이번에 파슬1 지역에 대한 반환이 확정된 것이다.

동두천시에는 시 전체 면적의 42%가 미군 공여지다. 캠프모빌을 포함해 캠프 케이시, 캠프 호비, 캠프 캐슬, 캠프 님블, 짐볼스 훈련장 등 6개 기지가 있다.

이 가운데 2005년 짐볼스 훈련장 반환을 시작으로, 2007년 캠프 님블, 2012년 캠프 호비 일부(로미오·오스카 사격장), 2015년 캠프 캐슬 일부, 2019년 캠프 호비 영외지 쉐아사격장의 반환이 이뤄졌다.

그러나, 개발이 가능하면서 활용 가치가 높은 캠프 케이시, 호비 등의 주요 기지 반환은 이뤄지지 않고 있다. 이는 반환기지 활용을 통한 지역경제 활성화를 위해서는 미반환 공여지가 여전히 해결과제로 남아있다.

최용덕 동두천시장은 "캠프 모빌 파슬1 반환을 계기로, 캠프 모빌 잔여부지와 장기간 진행되지 않은 다른 기지들에 대한 반환 협상도 조속히 이뤄질 수 있도록, 중앙정부에 적극적으로 건의하겠다"고 밝혔다.

