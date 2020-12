[주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인

[아시아경제 오주연 기자] 12월 둘째주(7~11일) 코스피가 상승세를 이어가면서 역대 최고치 기록을 또다시 새로 썼다. 7일 종가 기준 2745.44였던 코스피는 11일 2770.06으로 마감했다. 이 기간동안 지수 상승을 이끈 주체는 개인으로, 삼성전자 주식을 가장 많이 사들인 것으로 나타났다.

12일 한국거래소에 따르면 12월 둘째주 개인은 2조4370억원어치를 사들인반면 외국인과 기관은 2조2740억원, 2340억원어치를 내다팔았다.

특히 개인이 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 500 등락률 +0.69% 거래량 18,486,672 전일가 72,900 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 탄소! 돈주고 사야한다! 배출권 판매하는 ‘이 기업’! 대박터진다!삼성·LG전자, CES 2021 참가 확정…'언택트 뉴노멀' 그린다또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close 였다. 지난 11월 일명 '곱버스'를 7000억원 가까이 사들이며 순매수 1위에 올렸던 것과는 다른 모습이다.

개인은 12월 첫째주까지만 하더라도 KODEX 200선물인버스2X KODEX 200선물인버스2X 252670 | 코스피 증권정보 현재가 2,850 전일대비 45 등락률 -1.55% 거래량 206,857,851 전일가 2,895 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 2700선 사수는 성공했지만…코스피, 급등 피로감 "단기 조정 가능성"[주간증시 리뷰]거침없는 상승 질주...코스피 2730 돌파, 개인은 '인버스'강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나 close 상장지수펀드(ETF)를 1500억원어치 순매수해 삼성전자 우선주(3240억원)에 이어 가장 많이 사들인 종목 2위에 이름을 올렸다. 삼성전자는 순매도 5위로, 1600억원어치를 내다팔았다.

그러나 12월 둘째주 삼성전자 주가가 7만원대에 안착해 상승을 이어가자 개인들의 매수가 급증했다. 이 기간 개인은 삼성전자 주식을 1조2600억원어치 싹쓸이하며 순매수 1위에 이름을 올렸다. 삼성전자 주가는 이달 1일 종가 기준 6만7800원에서 외국인들의 매수세에 힘입어 4일 7만1500원으로 오르며 7만원대에 올라섰다. 개인들의 매수세가 몰리기 시작한 것은 삼성전자 주가가 7만원대에 안착한 이후 주가가 주춤일 때였다.

7일 7만2900원이었던 주가가 8일 7만1700원으로 소폭 하락하자 개인은 이날 3068억원어치를 담았다. 9일 7만3900원으로 올랐다가 10일 7만2900원으로 떨어지자 이때에도 개인은 6752억원어치 사들이면서 일주일 사이 삼성전자 주식만 1조원 넘게 쓸어담았다.

이어 개인은 삼성전자 우선주, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 1,000 등락률 -0.86% 거래량 3,944,552 전일가 116,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파外人 팔자 행렬에 숨고르는 반도체株…업황은 튼튼 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 1,500 등락률 -0.78% 거래량 1,644,559 전일가 191,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 레벨3 자율주행차 2년 뒤 출시…현대차, 자율주행 기술 어디까지 왔나[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담현대차, '보스턴 다이내믹스' 9600억원에 인수…정의선 회장 20% 직접 투자 close , 카카오, 셀트리온, LG화학 등을 장바구니에 넣었다.

한편 외국인은 12월 둘째주 들어 매수세가 주춤해졌다. 9일 하루를 제외하고는 7일부터 11일까지 순매도가 이어졌다. 코스피시장에서 한 주 동안 2조원이 넘게 팔아치운 외국인이 매도 포지션 속에서도 장바구니에 담은 종목은 SK이노베이션(971억원), KODEX 200(859억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 1,013,826 전일가 95,400 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]LG전자, 외국인 순매수세…주가 상승↑삼성·LG전자, CES 2021 참가 확정…'언택트 뉴노멀' 그린다LG전자, 이시간 주가 -0.1%.... 최근 5일 개인 126만 3972주 순매도 close (703억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 556,000 전일대비 4,000 등락률 -0.71% 거래량 349,151 전일가 560,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 성장성에 수익성까지 기대…내년 영업익 1조 넘어설듯또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파 close (672억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 2,000 등락률 +0.93% 거래량 402,440 전일가 214,000 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 아모레퍼시픽, 신진 피부과학자 연구비 지원아모레퍼시픽, 이시간 주가 -0.46%.... 최근 5일 개인 51만 1816주 순매도[특징주]아모레퍼시픽, 실적 개선 기대감에 7%대 상승 close (610억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,713,707 전일가 23,800 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 "한국전력, 내년까지 이익 증가 흐름 이어질 것"【시선집중】 증시전문가들이 추천하는 급상승 유망주 'TOP3' 연내 '전기요금 개편안' 사실상 물건너가 close (448억원), 신한지주(414억원) 등이었다.

또한 삼성전기, LG생활건강, CJ제일제당, 호텔신라, 만도, 대한항공, SK텔레콤 등도 순매수하면서 상대적으로 주가가 많이 오르지 않았던 종목들을 사들이는 모습을 보였다.

기관은 종목보다는 ETF에 집중하는 경향을 나타냈다. 12월 7일부터 11일까지 기관이 가장 많이 사들인 종목은 TIGER MSCI Korea TR로 3025억원어치 순매수했고, 이어 KODEX MSCI Korea TR(2600억원), KODEX 200TR(2226억원)이 뒤를 이었다. 종목 중에서는 신풍제약(1652억원)과 SK(903억원), 한국전력(852억원) 등을 선택했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr