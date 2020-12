인천 전통시장 우수상품 유튜브 영상송출…인천 e몰 등에서 판매

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 전통시장 상품을 배송비 없이 할인된 가격으로 구매할 수 있는 행사가 마련됐다.

인천시와 인천상인연합회는 12월 한달간 전통시장 우수상품전시회를 유튜브 홍보영상으로 송출하고 인천 e몰, 네이버 스마트스토어를 통해 동시 판매한다고 밝혔다.

이번 행사에는 전통시장 17곳이 참여했다.

우수 전통시장 상품홍보 영상은 전문MC의 상품소개 동영상으로 제작돼 유튜브 영상송출을 통해 진행되며, 시민들은 참여시장의 우수상품을 콜센터(032-441-5959)를 통해 주문할 수 있다.

또 지역화폐 '인천e음' 어플 내 인천e몰, 네이버 스마트스토어에서도 구매가 가능해 주최측은 전통시장 우수상품을 홍보하고 비대면 판로를 확대한다는 방침이다.

행사기간 인증 등 이벤트를 통해 온누리상품권, 모바일상품권 등을 증정한다. 자세한 사항은 유튜브 홍보영상을 통해 확인할 수 있다.

인천시 관계자는 "코로나19로 인해 처음으로 온라인 비대면으로 전통시장 우수상품전시회를 진행하게 됐다"며 "우수시장 홍보와 판매확대로 시장 상인들이 활력을 찾을 수 있도록 시민의 많은 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.

