현대차 SW 3社 합병…"SW 경쟁력 강화"

[아시아경제 고형광 기자] 하나금융투자는 현대자동차그룹 내 소프트웨어(SW) 계열사들의 합병과 관련해 12일 "SW 경쟁력 강화와 AI 또는 빅데이터와 같은 신기술의 공동 활용, 그리고 자동차용 IT 서비스의 연결성을 강화할 수 있게 됐다"고 평가했다.

송선재 하나금투 연구원은 이날 "이번 합병을 통해 자동차용 SW 연구개발 능력을 통합함으로써 현대차그룹의 자동차 플랫폼 전략을 좀 더 효과적으로 지원할 수 있게 됐다"며 "당장 중복 비용의 절감, 물적·인적 자산의 효율적 배분, 관리 효율성 증대 등의 효과가 기대되고, 외부 개발사들과의 협업 및 M&A 활동에도 유리해진다"며 이같이 밝혔다.

현대오토에버와 현대엠엔소프트, 현대오트론은 전날 각각 이사회를 열고 3사 합병을 결의했다고 밝혔다. 현대오토에버 등 3사는 내년 2월25일 임시 주주총회의 승인을 거쳐 그해 4월1일(합병기일 예정)까지 합병을 마무리할 계획이다. 존속법인은 현대오토에버이며 나머지 두회사는 소멸한다.

합병비율은 1:0.96:0.12로 책정됐다. 상장법인인 현대오토에버는 시가평가로 합병가액을 산정했으며, 비상장법인인 현대엠엔소프트와 현대오트론은 외부 회계법인의 평가를 거쳐 관련 법령에 따른 본질가치로 합병가액을 산정했다고 회사는 밝혔다. 합병비율에 따라 현대오토에버가 신주를 발행해 현대엠엔소프트, 현대오트론 주식 1주 당 현대오토에버 주식 0.96주, 0.12주를 각각 교부하는 방식으로 이뤄진다. 합병 후 존속회사인 현대오토에버의 주요 주주는 현대차(31.35%), 기아차(16.32%), 현대모비스(20.09%), 정의선(7.44%) 등으로 최대주주 및 특수관계인이 총 75.22%의 지분을 보유하게 된다.

현재 현대오토에버는 IT 서비스(시스템 통합과 시스템 관리), 클라우드 운영과 자동차 데이터 수집·분석 등의 사업을 영위하고 있고, 현대오트론의 SW 사업부는 자동차용 SW 사업(전기·전자 아키텍처, 기반 SW 등)을 담당 중이다. 현대엠엔소프트의 사업영역은 내비게이션 SW과 정밀지도 및 자동차용 커넥티비티 서비스다.

송 연구원은 "3사가 모두 자동차용 SW 회사들이지만 각 사가 개별 도메인을 중심으로 사업을 진행하면서 역량 분산 및 자원의 중복 투자라는 문제가 있었고, 특히 현재의 기능 단위 SW 개발은 자동차의 전장화, 커넥티비티화, 자율주행화 추세에서 기능의 융복합과 외부 시스템과의 연결성에 있어 치명적인 단점으로 대두되고 있는 상황이었다"며 "이번 3개 SW 회사들의 통합은 그룹 내 관계사들로 흩어져 있던 SW 연구개발 능력이 한 곳으로 통합되는 의미가 있다"고 진단했다.

