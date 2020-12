[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 김병기 더불어민주당 의원이 12일 음성 판정을 받음에 따라 이날 오후 8시부터 국회 본회의 및 필리버스터(무제한 토론)가 재개된다.

저녁 본회의에는 무제한 토론 8번째 순서로 김경협 민주당 의원이 나선다. 이어 안병길 국민의힘 의원, 이용우 민주당 의원 순으로 진행될 예정이다.

국회는 앞서 김 의원이 확진자와 접촉한 사실을 확인하고 필리버스터가 진행 중인 본회의를 정회하고 방역을 진행했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr