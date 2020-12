세계적으로 희귀한 아열대성 '갈색망토보라문어' 발견…"온난화 때문"

[아시아경제 최은영 기자] 제주 동부두방파제에서 국내 미기록종인 '갈색망토보라문어(가칭)'가 발견됐다. 주로 열대 및 아열대 해양에서 서식하는 보라문어과 문어가 국내에서 발견된 것은 이번이 두 번째이다.

12일 제주테크노파크 생물종다양성연구소(원장 정용환)는 희귀 아열대성 해양생물인 '갈색망토보라문어(가칭)'를 발견해 분석중이라고 밝혔다.

지난 7월 말 제주항 동부두 인근에서 낚시를 하던 부웅관(36)씨가 포획해 제공한 이 문어는 국내에서 두 번째로 발견된 것이다.

앞서 최초 발견은 지난해 8월 강원도 삼척시에서 어민의 신고로 이루어졌다. 당시 국내 미기록종으로 확인돼 이름은 가칭 '갈색망토보라문어'로 정해졌다.

'갈색망토보라문어'는 성체가 되면 다리 사이에 막이 형성되는데, 평소에는 접힌 상태로 있다가 적이 나타났을 때 망토처럼 이를 펼쳐 몸을 크게 보여 위험으로부터 벗어나는 독특한 행동양식을 가진 것으로 알려져 있다.

갈색망토보라문어를 비롯한 보라문어과 문어들은 국제자연보전연맹(IUCN)의 적색목록집(Red List)에 관심대상종으로 분류돼 있다. 세계적으로도 매우 드물게 관찰되는 종이며 주로 대서양, 태평양 및 인도양 등 열대 및 아열대 해양에서 서식하는 것으로 알려져 있다.

그러나 기후변화로 인해 제주 바다 해수 온도가 상승하는 등 온난화 현상이 나타나면서 이처럼 희귀생물종 발견이 심심치 않게 늘어가고 있다.

정용환 제주테크노파크 생물종다양성연구소장은 "기후변화가 가져올 불확실한 생태적 위협을 사전에 대비하기 위해서는 하루라도 빨리 해양생태 변화 모니터링을 통한 대책 마련이 시급하다"고 밝혔다.

