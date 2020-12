부산은행 임직원, 연탄나눔으로 사랑의 온기 전달

임직원 기부출연으로 부산지역 저소득 가정에 연탄 6250장 전달

[아시아경제 조강욱 기자] 부산은행 임직원들이 지역 저소득층 가정의 따뜻한 겨울나기를 지원했다.

BNK부산은행은 임직원 기부모임인 코스모스회가 전일 사단법인 부산연탄은행 사무실에서 ‘사랑의 연탄나눔’ 전달식을 가졌다고 12일 밝혔다.

1975년 출범한 부산은행 ‘코스모스회’는 코로나19 예방물품 지원, 난치병 환아 지원, 사랑의 김장나누기 등 지역의 어려운 이웃들을 위한 다양한 나눔 활동을 이어오고 있는 임직원 기부모임이다.

‘코스모스회’가 적립한 기금으로 마련한 6250여장의 연탄은 부산연탄은행을 통해 올해 말까지 지역 취약계층 가정에 순차적으로 전달될 예정이다.

부산은행 코스모스회 관계자는 “코로나19등 여파로 연탄기부가 전년대비 크게 줄었다는 안타까운 소식을 전해들었다”며 “넉넉하진 않지만 부산은행 임직원들의 작은 정성이 지역의 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

