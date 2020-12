[영상]'13평 투룸' 현장 어땠기에…文대통령 "아이 둘 가능?" 변창흠 "네"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령이 11일 변창흠 차기 국토교통부 장관 내정자(현 한국토지주택공사 사장)와 함께 공공임대주택을 찾아 나눈 이른바 '13평 아이 둘' 발언이 부동산 커뮤니티를 다시 뜨겁게 달구고 있다. 청와대는 문제의 발언이 보도된 이튿날인 12일까지 거듭 해명에 나섰다.

문 대통령의 해당 발언은 전날 경기도 화성·동탄 공공임대주택단지 내 전용면적 44㎡(13평) 규모의 투룸형 공공임대주택을 둘러보는 과정에서 나왔다. 문 대통령은 김현미 국토교통부 장관과 변 내정자와 함께 주택 내부를 살펴보며 대화를 나눴다. 아래는 청와대가 직접 제공한 해당 장면이 담긴 동영상이다.

공공임대주택 현장점검 13평형 투룸형 세대 방문 영상(청와대 제공)

-변 내정자 : 44m²13평 아파트이고요. 아이들방 먼저 한 번 보시겠습니다. 방이 좁긴 합니다만 아이가 둘 있으면 위에 1명, 밑에 1명 줄 수가 있고요. 이걸 재배치해서 책상 2개 놓고 같이 공부할 수 있습니다. 아이가 더 크면 서로 불편하니까.

▲ 문 대통령 : 그러니까 신혼부부에 아이 1명이 표준이고, 어린아이 같은 경우에는 2명도 가능하겠다?

- 변창흠 LH 사장 : 네

▲ 문 대통령 : (끄덕끄덕)

13평 투룸형 주택에서 '아이 둘을 키우는 것이 가능하겠다'는 문 대통령의 발언이 보도되자 곧바로 논란이 일었다. 이에 강민석 청와대 대변인은 자정을 넘긴 12일 0시11분께 출입기자단에게 문자 공지를 통해 '오해'라고 알려왔다.

강 대변인은 "문 대통령은 일부 기사의 제목처럼 '4인가족도 살겠다', '(부부가) 아이 둘도 키우겠다' 등의 발언을 한 적이 전혀 없다"며 "(해당 발언은) 변 사장의 설명을 '확인'하면서 '질문'을 한 것"이라고 설명했다. 아울러 "문 대통령은 이어지는 대화에서 변 사장에게 '다자녀 가구를 위해 더 넓은, 중산층의 거주가 가능한 임대주택이 필요하다'고 강조했다"며 "대통령의 발언취지와도 맞지 않는다"고 덧붙였다.

그럼에도 논란이 가라앉지 않자 강 대변인은 이날 오후 추가 해명에 나섰다. 강 대변인은 서면브리핑에서 일부 매체를 겨냥해 "대통령이 '13평짜리 좁은 집이라도 부부와 아이 2명까지 살 수 있겠다'라고, 질문을 한 게 아니라 규정한 것처럼 보도하고 있다"며 "해당 언론 기자의 편견을 더한 것이라고 밖에 생각할 수 없다"고 주장했다.

청와대는 문 대통령의 해당 발언이 '질문'이었음을 거듭 강조하고 나섰으나, 변 내정자의 설명을 재확인하는 과정에서 나온 발언이어서 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 이에 더해 변 내정자는 현재 사회 최대 이슈가 된 부동산 문제를 놓고 "아주 좋은, 오히려 거꾸로 역설적으로 좋은 기회인 것 같다"고 발언해 또 다른 논란을 낳기도 했다.

한편 유승민 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 '니가 가라 공공임대'라는 제목의 글을 올리고 "보통 사람들은 내 집 마련의 꿈을 갖고 있는데, 대통령은 그런 '바보 같은 꿈'은 버리라고 한다"며 "이 정권 사람들 중에 공공임대에 살겠다는 사람은 한 명도 못봤다. 자기들은 공공임대에 살기 싫으면서 국민들은 공공임대에 살라고 한다"고 비판했다.

