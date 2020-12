[인사] 농협금융그룹

◇농협금융지주

▲ 기획조정부장 강신노

▲ 경영지원부장 임순혁

▲ 홍보부장 장종환

▲ WM전략부장 김기현

▲ 준법감시인 권순홍

▲ 감사부장 정종관

◇농협은행

▲ 마케팅전략부장 김형기

▲ NH멤버스사업부장 김종권

▲ 고객행복센터장 양선희

▲ 기업고객부장 조경성

▲ 퇴직연금부장 민병도

▲ 대손보전기금부장 이영우

▲ 종합기획부장 박병규

▲ 경영지원부장 황준구

▲ 홍보국장 조용기

▲ 인사부장 박옥래

▲ 업무지원센터장 이정한

▲ 여신기획부장 진용식

▲ 여신관리부장 박광수

▲ 신용감리부장 정병규

▲ IT디지털플랫폼부장 이용노

▲ IT경영정보부장 위길량

▲ 디지털전략부장 최동하

▲ 디지털채널부장 김주식

▲ 디지털마케팅부장 고명환

▲ 정보보호부장 김성균

▲ 카드기획부장 서준호

▲ 카드회원추진부장 정종욱

▲ 카드마케팅부장 최미경

▲ 카드신용관리부장 김기연

▲ 카드업무지원부장 정낙선

▲ 감사부장 은길수

▲ 준법감시부장 김용욱

▲ 자금세탁방지센터장 오정석

▲ 서울강북사업부장 강태영

▲ 서울강서사업부장 김관수

◇농협생명

▲ 경영기획부장 김근호

▲ 농축협사업부장 김재복

▲ 마케팅전략부장 박정환

▲ IT지원부장 유창준

▲ 투자전략부장 김기동

▲ 투자운용부장 이완진

▲ 정보보호최고책임자 임창환

▲ 금융소비자보호총괄책임자 김한술

◇농협손해보험

▲ 지급심사부장 강희상

▲ 농축협사업부장 최재희

▲ 위험관리책임자 강필규

▲ 정보보호최고책임자 최정진