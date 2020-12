조두순 얼굴로 돈벌이?…"혐오스럽다" 네티즌 폭발

[아시아경제 나한아 기자] 아동 성범죄자 조두순의 얼굴을 기억하자는 취지로 조두순 얼굴이 새겨진 후드티를 제작하고 판매하려는 제작자가 등장하자 누리꾼들은 '2차 가해'라며 비난을 쏟았다.

12일 페이스북에 '그의 얼굴을 잊지 말자'라는 내용의 글과 함께 조두순 얼굴이 프린트된 후드티 사진이 올라왔다. 해당 후드티에는 앞뒤로 조두순의 얼굴이 그려져 있었고 'Never forget Jo Doo-Soon(잊지 말자 조두순)'이라는 문구도 함께 적혀 있었다. 해당 제품은 크리에이터 콘텐츠 커머스 플랫폼 마플샵에서 판매될 예정이었다.

제작자는 "2020년 12월 12일은 조두순 출소일"이라며 "이 후드티는 우리 모두에게 언제 어디서나 그의 얼굴과 인상을 기억할 수 있도록 서로 서로에게 안전한 안내판이 될 것"이라고 전했다.

해당 게시글을 접한 누리꾼들은 "피해자 생각은 하는 것이냐", "혐오스럽다", "선을 넘었다" 등의 댓글을 남겼다.

논란이 계속되자 제작자는 이날 유튜브에 영상을 올려 "불편함을 느끼신 분들께 진심으로 죄송하다"라며 해당 제품을 판매하지 않겠다고 밝혔다.

그는 "어떤 분의 아이디어를 통해 후드티에 박아서 아예 길거리에서 조두순의 얼굴과 인상을 서로 서로에게 박자는 의견을 제안해주셨다"라고 했다.

이어 "수익금 전액, 성폭력 피해자 지원 및 한국 성폭력 상담센터에 기부하는 것도 괜찮은 아이디어가 될 것 같아서, 잠시 공지를 올렸다가 좀 더 신중하게 생각해보자는 차원에서 5분도 안 돼서 다시 내렸다"라고 전했다.

현재 판매 홈페이지에는 해당 제품의 페이지가 삭제된 상태다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr