DGB금융 회추위, 최종후보자로 김태오 현 회장 선정

[아시아경제 조강욱 기자] 김태오 현 DGB금융지주 회장이 차기 회장 최종후보자로 추천됐다.

12일 금융권에 따르면 DGB금융지주 회장후보추천위원회는 전일 회의를 열고 차기 DGB금융지주 회장 최종후보자로 김 회장을 추천했다.

회추위는 내부 규정에 따라 지난 9월23일 경영승계 개시를 결정했으며, 지난달 27일 김 회장을 비롯해 임성훈 현 대구은행장, 유구현 전 우리카드 대표이사를 최종 후보군(Short List)으로 선정한 바 있다.

이날 개최된 회추위에서는 최종 후보군을 대상으로 발표 및 심층면접을 실시하고, 후보자가 제시하는 미래비전과 경영방침 등을 심사했다. 심층 면접 결과와 회추위 위원들의 의견을 반영해 그룹을 이끌어갈 적임자로 김 회장을 최종 선정했다고 밝혔다.

김 회장이 그룹 회장으로 취임할 당시 DGB금융그룹은 심각한 경영 위기에 직면해 있었다. 김 회장은 취임과 함께 위기의 시발점인 지배구조를 개선하고, CEO육성프로그램을 도입하는 등 조기에 조직을 안정화 시킴으로써 위기 극복의 발판을 마련했다.

이와 함께 디지털·글로벌 사업의 가속화로 미래성장 기반을 확보했을 뿐만 아니라 하이투자증권의 성공적인 인수로 대구은행에 치우쳐 있던 그룹의 수익 구조를 다변화함으로써 코로나19로 인한 경기 침체에도 불구하고 양호한 실적을 달성한 점 등에서 출중한 경영 능력을 인정받은 것으로 분석된다.

특히 미래 비전을 그룹 포트폴리오 확대. 효율성에 기반한 수익 극대화, 디지털 트랜스포메이션 추진 가속화, 인도차이나 진출 가속화, 신뢰받는 그룹 등으로 중장기적인 관점에서 구체적이고 명확하게 제시한 점이 높은 평가를 받았다.

김 회장은 2021년 3월 정기주주총회에서 재선임될 예정이다.

권혁세 회추위 위원장은 “DGB금융그룹의 미래 비전을 명확히 제시하고, 취임 이후 그룹을 안정적으로 이끌어 온 김 회장의 뛰어난 경영 능력과 CEO로서의 훌륭한 인품에 대해 긍정적으로 평가했다"고 말했다.

이어 그는 "특히 지배구조를 개선하고, 윤리경영을 실천하면서 그룹의 지속가능한 성장을 위한 기반을 마련한 부분은 김 회장의 확고한 의지가 반영된 결과라는 것에 위원 전원이 공감대를 형성했다"며 "재임 기간 동안 이룩한 성과를 토대로 경영의 영속성을 확보하여 포스트 코로나 시대의 불확실성에 안정적으로 대응할 적임자라는 부분에 위원들의 의견이 일치했다”고 전했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr