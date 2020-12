UN 안보리 주요국들 "北 코로나19 이후에도 고립 자초…인권탄압 심화"

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 세계적 대유행 이후 북한이 주민들을 더욱 탄압하고 있다는 비판이 서방 주요국들로부터 제기됐다.

11일(현지시간) 주요 외신에 따르면 유엔 안전보장이사회 이사국인 독일과 벨기에, 도미니카공화국, 에스토니아, 프랑스, 영국, 미국과 일본은 이날 안보리 회의 후 발표한 공동성명에서 코로나19 사태 이후 북한에서 벌어진 인권 탄압적 행태를 거론하며 거세게 비난했다.

성명은 "주민의 요구보다 무기 프로그램에 우선순위를 두면서 국제사회로부터의 고립을 자초한 북한 정권의 결정은 주민들이 겪어야 하는 팬데믹 상황을 더욱 깊게 했다"고 강조했다.

성명은 이어 "북한에 의한 국제평화와 안보에 대한 심각한 위협은 장기적이고 체계적이며, 만연한 인권 위반"이라며 "유엔 북한인권조사위원회는 북한이 반인권 범죄를 저지르고 있으며, 그 인권 위반 규모는 북한이 이 시대 세계와 동질성이 없다는 것을 드러낸다"고 비판했다.

북한은 그간 단 한 건의 코로나19 환자도 발생하지 않았다고 주장해왔다. 하지만 국제사회는 북한의 주장이 사실이 아니고, 북한 경제 상황이 심각한 타격을 받았을 것으로 보고 있다.

