[주간HOT종목]LG전자, 외국인 순매수세…주가 상승↑

[아시아경제 금보령 기자] LG전자가 한 주 사이 외국인들의 관심을 끌며 주가 상승세를 나타냈다.

12일 한국거래소에 따르면 지난 7일부터 11일까지 5거래일 동안 외국인 투자자들은 LG전자 주식 703억원어치를 순매수했다. 이 기간 외국인 투자자 순매수 상위종목 2위가 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 1,013,826 전일가 95,400 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 삼성·LG전자, CES 2021 참가 확정…'언택트 뉴노멀' 그린다LG전자, 이시간 주가 -0.1%.... 최근 5일 개인 126만 3972주 순매도권봉석 LG전자 대표 "내년 스마트 사업 질적 개선…조금 더 성장할 것" close 였다.

주가는 상승했다. 지난 4일 9만500원이었던 종가는 11일 9만5800원으로 장을 마쳤다. 일주일 사이 5.86% 오른 셈이다.

LG전자 4분기 실적은 양호할 것으로 전망된다. 유진투자증권은 LG전자의 4분기 실적을 매출액 18조1943억원, 영업이익 7430억원으로 추정했다. 전년 대비 매출액은 13.3%, 영업이익은 630% 늘어나는 수치다.

노경탁 유진투자증권 연구원은 "4분기는 통상적으로 소비시즌 도래에 따른 프로모션 확대 영향으로 손익이 악화되어왔으나, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 유통 채널 내 재고가 타이트하게 관리되고 있으며, 가전과 TV 등의 온라인 판매 비중 증가로 수익성이 크게 개선될 것으로 전망된다"며 "스마트폰은 북미, 중남미에서의 보급형 매출 증가, 전장은 북미, 유럽 등 선진시장의 회복으로 매출이 증가했으며 이에 따라 손실폭도 크게 줄어들 전망"이라고 설명했다.

KB증권은 LG전자에 대한 재평가를 기대하고 있다. 김동원 KB증권 연구원은 "현 시점은 재평가 진입의 초입 단계로 판단한다. 이는 내년부터 전장부품(VS) 사업이 수주 확대와 흑자 전환으로 매출 및 이익 성장을 견인하고, 스마트폰 부문은 사업조정과 생산효율화로 내년부터 의미 있는 적자 축소가 추정되기 때문"이라며 "따라서 그동안 적자가 지속돼 LG전자 주가 할인 요인으로 작용했던 전장부품, 스마트폰 사업은 내년부터 흑자전환과 적자축소가 예상되어 향후 LG전자 밸류에이션 저평가 탈피 요인으로 부각될 것"이라고 분석했다.

