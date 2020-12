빌 게이츠가 투자한 美 배터리 기업은 어떤 회사?

[아시아경제 박소연 기자] 미국의 배터리 업체인 퀀텀스케이프가 자신들이 개발 중인 전고체 배터리가 15분 이내에 전기차 배터리 용량의 80%까지 충전할 수 있다고 발표했다.

13일 관련업계에 따르면 미 CNBC 방송은 지난 8일(현지시간) 이 업체가 개발 중인 전고체 배터리 실험결과에 대해 보도했다. 퀀텀스케이프는 한번 충전으로 300마일(약 483㎞)을 주행할 수 있고 통상적인 수명도 12년에 달한다고 설명했다.

현재의 전기차 배터리는 급속으로 80%까지 충전하는 데 1시간가량 걸리는 점을 감안하면 충전 시간이 크게 단축된 셈이다.

또 이 배터리는 영하의 기온에서도 잘 작동한다고 덧붙였다.

이 회사 최고경영자(CEO) 잭디프 싱은 전기차가 내연기관 차량의 성능에 견줄 만하거나 그보다 낫지 않으면 운송 수단의 대전환은 일어나지 않을 것이라고 강조했다.

그러면서 현재의 전기차 배터리는 긴 충전 시간과 비싼 가격, 짧은 제품 수명, 액체 전해질 사용에 따른 화재 위험성 등 여러 문제점이 있다고 지적했다.

전고체 배터리는 전지 내부 양극과 음극 사이에 있는 전해질을 액체가 아닌 고체로 바꾼 전지로, 차세대 배터리로 주목받고 있다.

현재 LG에너지솔루션과 삼성SDI, 중국의 CATL, 일본 파나소닉 등도 전고체 배터리를 개발 중이다.

2010년 설립된 것으로 알려진 퀀텀스케이프는 지난 11월 기업인수목적회사(SPAC·스팩)와 합병하는 방식으로 뉴욕증권거래소에 상장했다.

상장에 앞서 폴크스바겐, 빌 게이츠 등으로부터 투자를 받기도 했다.

폴크스바겐은 2025년께 전기차 생산에 퀀텀스케이프의 전고체 배터리를 활용할 계획이다.

