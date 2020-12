당국 "당분간 현 수준 확진자 나올듯…집에 머물고 모임 취소해달라"(상보)

코로나19 신규확진 950명, 역대 최다 수준

거리두기 효과 없어 2.5단계 효과 아직 없어

[아시아경제 최대열 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진환자가 1000명에 육박하는 등 확산세가 여전한 가운데 방역당국은 당분간 현 추세가 이어질 가능성이 높다고 내다봤다. 거리두기 효과가 충분히 나타나지 않고 있어서다.

임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 12일 브리핑에서 "900명대로 급증한 건 최근 확진자가 늘면서 주변 접촉자 진단검사를 했고 그 여파로 신규 확진자가 많이 발생할 수밖에 없는 구조"라고 말했다.

그러면서 "최근 거리두기를 계속 상향했음에도 이동량이 충분히 줄어들지 않은 것으로 나타났다"며 "거리두기 효과가 나타나지 않고 있다고 생각하고 있으며 지난 8일 수도권 2.5단계로 격상한 건 일주일 정도 지나 효과가 나타나기에 그 전까지는 당분간 이 정도 숫자(하루 900명 안팎)가 지속적으로 발생하지 않을까 예측한다"고 말했다.

당국에 따르면 전일 진행한 진단검사는 3만8651건에 달한다. 과거 진단검사를 많이 할 때도 3만건을 넘긴 경우가 거의 없었는데 최근 3차 유행으로 수도권 일대 환자가 늘면서 선별진료소 운영시간을 늦추는 등 검사대상을 대폭 넓혔다. 다음 주부터는 수도권 곳곳에 임시선별진료소 150여곳을 더 운영해 검사역량을 더 끌어올리기로 했다. 지역사회 곳곳에 찾아내지 못한 무증상 감염자가 상당할 것으로 예상되기 때문이다.

임 단장은 "임시선별검사소를 설치하는 이유는 지금 확진자ㆍ접촉자 조사, 그에 따른 여러 가지 진단검사가 폭증하기 때문에 분산시킨다는 의미도 있고 지역사회에 잠재된 무증상ㆍ경증 감염자를 조기에 찾아내 차단하고자 하는 목적이 있다"고 말했다.

이미 일선 역학조사나 의료체계 피로가 한껏 쌓인 만큼 확산세를 꺾기 위해 접촉을 줄여주길 당부했다. 임 단장은 "수도권의 환자 발생이 증가하면서 치료 등 의료 인력자원의 소모도 극심한 상황"이라며 "안전한 집에 머물고, 모든 대면 모임을 취소해달라"고 말했다.

