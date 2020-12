'음주운전 물의' 배성우 빈자리, 이정재가 채우나?…"논의 중, 결정된 것 없어"

[아시아경제 최은영 기자] 음주운전 물의를 일으켜 '날아라 개천용'에서 하차한 배성우의 빈자리를 같은 소속사인 이정재가 채우게 될지 이목이 쏠리고 있다.

12일 이정재의 소속사 아티스트컴퍼니 측 관계자는 이정재의 SBS 드라마 '날아라 개천용' 출연 여부에 대해 "논의 중인 사안"이라며 "결정된 것은 없다"라고 밝혔다.

앞서 배성우는 SBS '날아라 개천용'에서 정의 구현에 앞장서는 열혈 기자 역으로 출연하고 있었다. 그러나 지난달 음주운전 적발로 경찰에 입건된 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 됐다.

배 씨는 "모든 질책을 받아들이고 깊이 뉘우치고 반성한다"라며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 모든 방면에서 신중하고 조심하며 자숙하겠다"라고 사과했다.

이에 배 씨가 출연 중이던 '날아라 개천용'측은 "배성우는 더 이상 촬영에 임하지 않게 된다"라며 "이후 드라마 전개는 현재 논의 중이다"라고 밝혔다. 급작스러운 배우의 하차로 드라마는 12일 12회 방송 이후 3주간 재정비 시간을 갖고 새해부터 방송을 재개할 예정이다.

이후 배 씨와 같은 소속사인 이정재가 그의 빈자리를 채운다는 보도가 나왔고, 이정재 측은 "검토 중"이라며 신중한 태도를 보였다. 이정재는 '날아라 개천용'의 곽정환 감독과 드라마 '보좌관', '보좌관2'를 통해 함께 호흡한 바 있다.

