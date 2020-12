강선섭 감사담당관 등 서울시 승진 ‘꽃’ 3급 승진자 면면 보니...

행정직 강선섭 감사담당관, 김경탁 문화정책과장, 김태명 예산담당관, 기술직 한유석 하천관리과장 3급 승진

[아시아경제 박종일 기자] 공무원 세계를 움직이는 원동력은 승진이다. 공직에 들어와 국민에게 봉사하고 받은 공무원 댓가 역시 승진일 수 밖에 없다.

고위직은 물론 하위직까지 승진은 새로운 도전을 하게 하는 계기가 된다.

이때문에 공직자들에게 승진은 로망이다.

특히 서울시 같은 시민 삶과 밀접한 접점에서 일하는 공무원들은 치열한 업무 경쟁은 물론 승진 경쟁을 해야 하는 입장이다.

서울시는 해마다 연말이 되면 공직자들의 최고 로망인 3급 승진자부터 발표하며 후속 승진자를 확정한다.

높은 경쟁을 뚫고 행정고시 시험에 합격, 조직의 중심으로 가장 분주하게 움직이는 과장(4급 서기관)을 몇 차례 맡은 후 주무과장으로 2~3년을 수고한 보람이 3급 승진으로 보답받게 된다.

일반직 출신이 3급 승진하는 것은 더욱 영광이 아닐 수 없다.

이번 서울시 3급 승진의 영광은 행정직 강선섭 감사담당관, 김경탁 문화정책과장, 김태명 예산담당관, 그리고 기술직 한유석 하천관리과장 등 4명이 안았다.

강선섭 감사담당관은 서울대 경영학과 출신으로 지방고시 2회로 서울시에 들어와 감사담당관, 조사과장 등 과장(4급) 8년을 역임하며 승진 대열에 합류했다.

특히 강 과장은 꼴찌를 면치 못한 서울시 청렴도를 7년만에 최고 등급(2등급)으로 올려놓은 업적이 평가를 받았다. 게다가 적극 행정 사전컨설팅 등 통해 현안 문제에 대한 합리적 해결 방안을 찾게 했다.

무엇보다 호탕한 성품에 대인관계가 좋은 감사담당관으로서 직원들에게 보다 좋은 근무 여건 조성에도 노력을 기울여 이번 승진 심사위원 투표에서 1위를 차지한 것으로 알려졌다.

김경탁 문화정책과장은 서울대 출신으로 행정고시 38회 서울에 들어왔으나 3급 승진이 늦어 어려움을 겪었다.

김 국장은 문화정책과장으로서 코로나19 확산 방지를 위해 사랑제일교회 폐쇄와 8.15 광화문 집회를 막기 위해 노고를 아끼지 않은 공적을 인정받아 승진하게 됐다.

김태명 예산담당관은 고려대 국어교육과 출신으로 행정고시 45회 출신으로 인권담당관, 관광산업과장, 문화정책과장 등을 역임했다.

특히 김 과장은 올해 4차례 코로나19 추경 편성을 위해 애쓴 공로를 인정받아 승진했다.

기술직에서는 7급 공채 출신인 한유석 하천관리과장이 올 여름 장마 태풍 및 수방 대책을 한 공로로 3급 승진이란 기쁨을 안게 됐다.

특히 올 7월1일자로 기술고시 출신 최진석 물순환안전국장이 승진돼 이번에 비고시인 한 과장이 승진된 것으로 알려졌다.

게다가 안대희 도로계획과장이 1973년 생으로 승진을 꺼려 한 과장이 이런 저런 승진 혜택을 본 것으로 예상된다.

이들은 내년 1월1일자로 국장급 보직을 받거나 교육을 가게 될 것으로 보인다.

