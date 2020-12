포항에서 2명 '신규확진' … 교회 신도 관련 확진자 9명으로 늘어

포항 J교회 신도 일가족 확진 이후 n차 감염 지속

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항에서 모 교회 교인 일가족 확진자를 지표(연결고리 시작점)로 삼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) n차 감염이 지속되고 있다.

12일 포항시에 따르면 이날 주민 2명이 기존 확진자(포항 124번)의 접촉자로 자가격리 중 증상을 느껴 검사를 받은 결과 양성판정을 받았다. 이로써 포항시의 누적 확진자는 147명으로 늘어났다.

이들에게 코로나19를 전파시킨 인물로 지목된 포항 124번 확진자는 J교회발 연결고리 선상에 있다.

J교회 신도인 124번·125번 확진자는 지난 2일 확진된 일가족 4명(포항 118~121번)과 접촉한 뒤 양성판정을 받았다. 초등학생과 유치원생이 포함된 일가족은 11월29일 포항 J교회에서 예배를 본 것으로 파악됐으나, 정확한 감염경로는 여태 오리무중이다.

지금까지 121번(일가족 가장)의 직장 동료(122번) 등 J교회 신도 일가족 관련 확진자는 12일 신규 확진자 2명을 포함해 모두 9명으로 늘었다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr