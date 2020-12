"주민 밀접사무는 자치경찰이" 윤곽 드러낸 자치경찰 사무·수사 범위

주민 생활안전, 지역 교통, 다중운집 행사 관리

타 행정청 사무 제외 규정 삽입

아동학대·가정폭력 등 주민 밀접 사건 수사

뺑소니·학폭 사망사건은 제외

[아시아경제 이관주 기자] 자치경찰 도입과 국가수사본부 신설을 골자로 한 경찰법 전부개정안이 국회 본회의를 통과한 가운데 자치경찰의 사무와 수사 대상도 윤곽을 드러냈다. 큰 틀에서는 기존 생활안전·교통·경비·여성청소년 기능을 담당하면서 주민 생활과 밀접한 사건사고의 경우 자치경찰이 수사하게 된다.

경찰청이 11일 입법예고한 대통령령 '자치경찰사무와 시·도자치경찰위원회의 조직 및 운영 등에 관한 규정 제정안'은 자치경찰 사무를 보다 구체화하는 내용이 담겼다.

먼저 자치경찰 사무는 크게 ▲지역 내 주민의 생활안전 활동에 관한 사무(생활안전) ▲지역 내 교통 활동에 관한 사무(교통) ▲지역 내 다중운집 행사 관련 혼잡 교통 및 안전 관리(경비) 3가지로 구분된다. 이는 현재 경찰서 각 기능에 대응한다고 볼 수 있다. 일원화 모델 시행에 따라 조직은 그대로 유지되는 만큼 해당 기능은 그대로 존치하면서 지휘·관리·감독 권한만 시·도자치경찰위원회가 행사하는 것으로 보면 된다.

생활안전 사무는 기본적인 지역 범죄예방 진단과 순찰, 안전시설 운영·설치, 주민 참여 지역 협의체 운영 등 기존 생활안전 사무와 크게 달라지는 것이 없다. 이밖에 기존 여성청소년 기능이 수행했던 학교폭력 예방·아동대상 범죄 보호·성폭력 피해자 보호 등도 생활안전 사무에 포함됐다. 경범죄 위반행위 지도와 풍속사범 단속 등 일상생활 관련 사회질서 유지 사무도 명시됐는데, 지방자치단체 등 다른 행정청의 사무는 제외한다는 규정이 삽입됐다. 그간 지역경찰 등을 중심으로 자치경찰이 사실상 지자체의 업무를 떠맡게 되는 것 아니냐는 우려가 지속적으로 제기되자 이를 반영한 것으로 보인다.

교통 관련 사무로는 교통법규 위반 지도·단속과 무인교통단속장비 운영, 교통안전시설 설치 및 관리·운영 등이 포함됐다. 교통안전 교육·홍보와 협력단체 운영, 긴급자동차 관리, 버스전용차로 지정신청 처리, 도로공사 신고 접수 등 주민 생활과 밀접한 교통 사무들도 자치경찰이 담당하게 된다. 또 운전면허 민원 관련 업무, 지역 내 교통안전 대책 수립 등도 맡는다. 경비 사무는 지역 다중운집 행사 교통안전 확보나 안전관리 등에 한해 지역경찰이 맡는다.

자치경찰이 담당할 수사 사무도 규정됐다. 구체적으로는 ▲학교폭력 등 소년범죄 ▲가정폭력·아동학대 범죄, 교통사고 및 교통관련 범죄 ▲공연음란·성적 목적 위한 다중이용시설 침입 ▲경범죄 및 기초질서 관련 범죄 ▲실종아동 수색 및 관련 범죄 등이 명시됐다. 다만 학교폭력으로 사망자가 발생할 시, 교통사고 뺑소니 사건 등은 국가수사본부의 통제를 받는 수사 기능에서 담당하게 된다.

경찰청은 오는 18일까지 해당 제정안을 입법예고할 예정이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr