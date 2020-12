"대만 사람들은 OK"…싱가포르, '방역 모범' 대만에 문 연다

[아시아경제 나한아 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 모범 지역인 대만에 사는 시민들이 여행 기간 자가격리 없이 자유롭게 싱가포르 여행을 할 수 있게 됐다.

12일(현지시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 싱가포르 정부는 오는 18일부터 대만에서 오는 관광객을 대상으로 격리 면제 정책을 시행한다고 밝혔다.

최근 2주 이상 대만에서 머무른 사람은 싱가포르 공항 도착 후 받는 유전자증폭(PCR) 검사에서 음성 판정만 받으면 추가 격리 없이 자유롭게 여행할 수 있다.

다만 현지 여행 중 언제든 당국이 연락할 수 있도록 '트레이스 투게더'(Trace Together)애플리케이션을 스마트폰에 설치해야 한다.

한편 코로나19 여파로 국경을 거의 폐쇄했던 싱가포르는 최근 코로나19 방역이 양호한 지역을 대상으로 '트래블 버블'을 추진하면서 점진적인 국경 개방을 모색 중이다.

트래블 버블은 코로나19 팬데믹 상황에서 방역 우수 지역 간 안전 막(거품)을 형성해 두 국가 간 자유로운 여행을 허용하는 협약이다.

대만은 아시아에서는 물론 세계에서 손꼽히는 코로나19 방역 모범 지역으로, 싱가포르의 트래블버블 대상국으로 지정됐다.

지난 11일 기준으로 대만 누적 코로나19 확진자와 사망자가 각각 725명(해외 유입 633명 포함)과 7명에 그쳤다.

