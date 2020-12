방역당국 "900명대 확진 송구…거리두기 효과 충분치 않아"

"당분간 추이 지속 전망"

[아시아경제 이관주 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행이 시작한 이래 가장 많은 확진자가 발생한 데 대해 방역당국이 송구하다는 입장을 밝혔다. 이 같은 추세는 당분간 이어질 것으로도 전망했다.

임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 12일 정례 브리핑에서 "오늘 가장 많은 신규 환자가 발생한 날 방역당국 입장으로서 송구하다"고 말했다. 이날 0시 기준 확진자는 950명이다.

임 단장은 "수도권의 경우 사회적 거리두기를 2.5단계로 격상해 사회 활동을 엄중히 제한하는 상황인데도 많은 신규 환자가 발생했다"면서 "거리두기 효과가 충분하게 나타나지 않고 있다"고 설명했다.

이번 900명대 신규 확진자 규모가 일시적인지, 지속될 것인지에 대한 질문에는 "8일 시작된 거리두기 2.5단계의 효과는 보통 1주일 후에 나타나기 때문에 당분간은 이 정도 숫자가 지속적으로 나오지 않을까 조심스럽게 예측한다"고 했다. 또 3단계 격상 여부에 대해서는 "우선은 2.5단계 효과를 지켜보면서 필요한 경우 논의할 것"이라고 답했다.

임 단장은 모든 대면 모임을 취소하고 안전한 집에 머물러 달라고 거듭 강조했다.

